Sfax : Chahed régularise la situation des terres domaniales agricoles à Menzel Chaker

Youssef Chahed a clôturé, vendredi 21 avril, sa visite de travail de deux jours dans le gouvernorat de Sfax en se rendant à Menzel Chaker, une délégation qui souffre d’une hausse du taux de pauvreté et du chômage.

Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, des députés ainsi que du gouverneur de Sfax, Youssef Chahed a annoncé, à cette occasion, la régularisation de la situation foncière de terres domaniales exploitées par des petits agriculteurs dans la localité rurale de ” Haj Kacem ” à Menzel Chaker. Des contrats d’exploitation ont été accordés aux agriculteurs à un prix symbolique, sur des superficies s’étendant sur près de 4 mille hectares.

Rencontrant les agriculteurs de la région, Chahed a souligné que cette action revêt une double dimension économique et sociale dans la mesure où elle devra permettre à un grand nombre de petits agriculteurs d’intégrer le système de production dans le cadre d’un programme national, déjà, engagé par le gouvernement.

De son côté, le secrétaire d’Etat aux Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid, a souligné l’importance de cette expérience dans la rectification les erreurs du passé qui, a-t-il dit, se sont poursuivies pendant des décennies ajoutant que la situation d’un deuxième lot de terres domaniales s’étalant sur 5 mille hectares, sera, sous peu, réglée.

Des habitants de la région ont réclamé l’annulation des amendes forestières infligées à leur encontre pour exploitation des terres domaniales et l’amélioration de la prise en charge des patients dans les services de santé.

Un peu plus tôt, le chef du gouvernement, avait visité la délégation de Kerkennah où il a inauguré deux sections régionales de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) et de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS).

Avant de rencontrer des représentants de la société civile, il a, également, visité l’hôpital régional de Kerkennah et ordonné la mise en place d’un service de réanimation.