Youssef Chahed à Sfax : Est-ce le rattrapage?

Dès son arrivée à l’aéroport de Sfax-Thyna ce jeudi 20 avril, Youssef Chahed, chef du gouvernement, a indiqué qu’une batterie de décisions en faveur de la région sera annoncée.

Il a déclaré que ces décisions concernent les secteurs de la santé, de l’infrastructure, du développement, des sports et de l’environnement. Le but est, a-t-il ajouté, de restaurer la confiance envers la région qui a joué un rôle dans le mouvement de libération nationale et au cours de la Révolution du 14 janvier.

“Sfax a souffert de marginalisation durant les dernières années contrairement à ce que certains pensent”, a concédé Youssef Chahed. “Nous devons par conséquent rattraper le temps perdu et se rapprocher des citoyens et des jeunes, en particulier les chômeurs, à travers de nouvelles opportunités de travail”, a-t-il promis.

Accompagné d’une délégation de ministres et du gouverneur de Sfax, Chahed inspectera au cours de cette visite de deux jours, plusieurs projets et se rendra dans certaines régions et quartiers populaires de Sfax. Il rencontrera également des hommes d’affaires de la région afin d’étudier la possibilité de lancer de nouveaux projets dans le secteur privé.