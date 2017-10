Sitic Africa, une plateforme d’échanges et de partenariats entre les pays africains

Wided Bouchamaoui, présidente de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, a souligné, en marge d’une cérémonie d’accueil des délégations africaines participant au Salon international des technologies de l’information et de la communication dédié à l’Afrique (Sitic Africa), l’importance de cet événement qui constitue une opportunité d’échanges d’expériences et de partenariats entre la Tunisie et les pays africains.

Selon elle, les acteurs tunisiens, publics et privés, sont disposés à faciliter la mission des délégations participant à ce Salon, ajoutant que “la partie tunisienne vise, à travers cette manifestation, à favoriser l’investissement dans des domaines tels que la santé, l’éducation, le commerce et l’ouverture sur de nouveaux marchés africains”.

Pour le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maârouf, “le SITIC Africa repose sur une stratégie visant à faire de la Tunisie une passerelle vers l’Afrique et un hub numérique régional”. Et d’insister sur l’importance pour les pays africains de travailler ensemble et de profiter de ce qu’ils ont de commun (positionnement, ressources..) pour faire valoir leur potentiel, estimant que “le numérique pourrait ouvrir la voie à une véritable synergie entre ces pays”.

Pour leur part, les présidents des délégations africaines ont exprimé leur disposition à traduire en action concrète les intentions de coopération, à travers la mise en place de projets et l’échange d’expériences, dans le domaine des technologies de la communication et de l’économie numérique. Ils ont souligné que le Salon Sitic Africa, qui se tient 18 au 20 avril , représente une plateforme de rencontres directes entre les acteurs économiques des différents pays, ce qui est de nature à faire avancer les relations bilatérales, assurant que la Tunisie dispose d’une infrastructure favorable à l’investissement et d’un positionnement qui lui permet d’être le portail de l’Afrique.