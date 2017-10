Société : Bhiri appelle l’enseignement tunisien à se libérer du politique

Le président du mouvement Ennahdha à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Nourredine Bhiri, estime que le système d’enseignement (primaire, de base et universitaire) en Tunisie doit impérativement se libérer de toute considération partisane, politique ou idéologique pour pouvoir se développer.

S’exprimant lors d’une rencontre autour du “Rôle de l’Université tunisienne dans le mouvement social et politique après la Révolution” organisée par les jeunes du mouvement Ennahdha, Bhiri a mis l’accent sur la nécessité de développer les programmes et les mécanismes d’enseignement, d’encourager la recherche scientifique, de former les enseignants et les universitaires et de mettre en avant les compétences universitaires tunisiennes.

S’agissant des mouvements de protestations organisés par les étudiants de la faculté de droit des sciences politiques, il a souligné l’importance de soutenir toutes les revendications légitimes et de ne pas porter atteinte à l’intégrité physique des étudiants, quelle que soit leur appartenance politique ou partisane.