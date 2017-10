Médias : Journalistes-investigateurs… à vos plumes

Pierre Omidyar, fondateur de la société eBay qui édite la plateforme du même nom spécialisée dans les ventes aux enchères en ligne, pourrait bien révolutionner, un peu plus, la pratique journalistique, c’est-à-dire.

En effet, M. Omidyar aurait l’intention de mettre sur la table pas moins de 100 millions de dollars sur trois ans «pour un journalisme indépendant, pour un journalisme d’investigation, contre la désinformation et les discours haineux», en un mot “un journalisme sain et professionnel“, selon nos confrères d’agenceecofin.com.

Le jeune magnat serait disposé à donner des appuis financiers à des médias à travers le monde entier, notamment sur des projets de journalisme d’investigation, dont l’objectif est de «… construire une meilleure interaction entre les citoyens et le gouvernement sur des sujets majeurs».

Plusieurs faits récents auraient donc poussé Pierre Omidyar prendre cette décision, notamment “… le débat britannique sur l’appartenance à l’Union européenne, la destitution de la présidente brésilienne, l’élection présidentielle américaine et la corruption continue à l’échelle mondiale…“, lesquels “ont érodé la confiance du public dans les institutions, dans les experts et dans les médias. Un environnement de désinformation, de faits alternatifs et de contre-vérités s’est installé“, a-t-il déclaré.

L’un des bénéficiaires de cette manne financière d’Omidyar, ce serait le consortium international pour le journalisme d’investigation, qui, rappelons-le, avait révélé le scandale de corruption des “Panama Papers“.