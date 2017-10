Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture dans le vert à la séance du mercredi

La bourse de Tunis clôture dans le vert en ce mercredi 21 Décembre où le Tunindex affiche une légère hausse de 0.01% à 5 424.70 points dans un volume total de 5.845 MTND, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le volume le plus fort a été porté sur le titre SAH qui a enregistré une performance de 0.22% drainant 1.700 MTND de ses capitaux à 13.38 TND

Figurant parmi les valeurs haussières UADH enregistre une performance 4.96% à 4.23 TND, suivie par UBCI qui gagne 3.29% à 25.06 TND. MPBS clôture à 2.98 TND, s’appréciant ainsi de 3.45%.

Egalement dans le vert HEXABYTE grimpe de 2.56% à 4.80 TND. La STEQ clôture à 2.36 TND, s’appréciant ainsi de 12.10%.

Dans le rouge, SIPHAT lâche 4.49% à 7.02 TND tout comme AETECH et TUNISAIR qui enregistrent une chute respective de 4.21% et 3.22% à 0.91 TND et 0.60 TND, a fait savoir MCP.

Egalement à la baisse, HANNIBAL LEASE et CEREALIS dévissent respectivement de 2.94% et 2.89% et clôturent à 8.24 TND et 5.04 TND.