Tunisie – Economie : L’UGTT dit non, désormais, au double emploi

Le département des études et de la documentation de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, jeudi 18 février, à rompre, progressivement, avec la pratique du cumul des fonctions, notamment dans les secteur des médias, de l’éducation, de la santé et de la formation professionnelle.

“La rupture avec une telle pratique ne manquera pas de booster l’employabilité des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et de faciliter leur intégration sur le marché de l’emploi”, lit-t-on dans un document publié par le département.

L’UGTT plaide pour la création d’une commission nationale dont la mission sera d’aider les entreprises privées employant les agents publics à renoncer à la pratique du double emploi.

Elle estime, par ailleurs, nécessaire d’instaurer de nouvelles législations fixant le contingent d’heures supplémentaires dans tous les secteurs, et c, en vue de créer de nouveaux postes d’emploi.

La création d’une commission nationale visant à fixer le taux de prélèvement des taxes sur les sociétés exportatrices et non exportatrices de manière à favoriser leur compétitivité, figure également parmi les mesures proposées par l’UGTT en matière de développement de l’emploi.

L’organisation syndicale a, en outre, mis l’accent sur l’impératif de faciliter les démarches administratives pour les jeunes entrepreneurs et investisseurs et de fixer des délais clairs pour l’examen de leurs dossiers.

Elle appelle à mettre en place une stratégie nationale de l’emploi reposant sur une approche participative, à instaurer des programmes de formation destinés aux non bacheliers au chômage et à créer des pôles technologiques dans les régions de Gafsa et Siliana.

L’UGTT a, par ailleurs, souligné la nécessité de prendre en considération ces recommandations qui s’inscrivent dans le cadre des préparatifs de l’organisation du congrès national de l’emploi.