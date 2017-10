L’autorité managériale dans l’entreprise

___________________________________ En

entreprise, l’autorité constitue l’un des cinq axes fondamentaux du

management, mais le plus difficile à mettre en œuvre, pourtant celui

probablement le plus essentiel au bon fonctionnement d’une équipe et par

conséquent d’une entreprise. Les spécialistes s’accordent pour dire que la problématique la plus

fréquente réside plus dans l’envie d’appliquer des techniques risquant de

mettre en jeu la bonne image que l’on souhaite donner, que dans la certitude

de l’importance de le faire. Ceci dit, en général, les managers détestent devoir faire preuve d’autorité

pour ne pas risquer de se fâcher avec ses collaborateurs ! Le manque de légitimité du manager dans l’application de son autorité serait

entre autres l’une des raisons avancées, puisque les managers sont souvent

perçus comme injustes, dures, laxistes, déplacés… bref, pas comme ils

souhaiteraient être perçus. Or l’objectif pour le manager est d’être donc juste, objectif et légitime,

sans oublier un autre point également fondamental concernant l’autorité :

c’est que le manager doit être absolument prévisible pour ses collaborateurs

! Autrement dit, il ne peut pas et il ne doit pas y avoir de surprise dans

l’application de l’autorité ! En effet, le collaborateur doit savoir, de façon permanente, ce qu’il a le

droit de faire ou de ne pas faire et connaître avec précision les

conséquences qu’il encourt e cas de non-respect des règles. Ce qui signifie

que le collaborateur pourrait donner le meilleur de lui-même s’il évoluait

dans un cadre de travail où il se sent en sécurité. Mais cette sécurité, ce

cadre de travail idéal, c’est à son manager de le mettre en place. Voici comment procéder : Dans une première étape, il suffit de mettre en place des règles du jeu

simples, claires, réalistes et les faire valider par l’équipe. Dans une deuxième étape, le manager doit avoir une définition claire de la

faute et ne jamais s’en écarter, tut en sachant que sa crédibilité vient

aussi dans sa capacité à faire la distinction nette entre erreur

(dysfonctionnement technique ou humain entraînant un écart entre le résultat

visé et le résultat obtenu) et faute (non respect d’une règle du jeu). Enfin, la troisième étape consiste à avoir un schéma d’autorité clair et

rigide et ne jamais s’en écarter, quel que soit le collaborateur hors jeu. Tout ceci voudrait dire que le manager idéal et crédible se devrait de

sanctionner, sans la moindre hésitation, le collaborateur qui vient de se

mettre hors jeu, même s’il s’agit de celui avec qui on s’entend le mieux ou

celui qui a les meilleurs résultats. Pour résumer ce qui précède, disons que le manager devrait être froid et

objectif, en se disant qu’«un collaborateur est dans le jeu ou hors jeu !!!!

Il ne peut en aucun cas être à peu près dans les règles !!!!». C’est ce que d’ailleurs illustre fort bien l’exemple de Rudolf Giulliani,

maire de 1993 à 2001–dont tout le monde a salué le courage lors des

événements d’un certain 11 septembre 2001-, avec l’autorité qu’il a mise en

place à New York afin d’y réinstaurer la sécurité des habitants (ce qu’il a

réussi avec une baisse considérable du nombre de délits). En effet, Giulliani a imaginé deux concepts qu’on pourrait bien tout à fait

adapter à l’entreprise : Premièrement, «la théorie du carreau cassé» : lorsque vous voyez un immeuble

inoccupé, et qu’un carreau est cassé, si vous ne réparez pas tout de suite

le carreau, on constate la plupart du temps que la semaine d’après, tous les

carreaux sont cassés. Si vous ne réparez pas l’ensemble des carreaux, vous

retrouverez probablement tout l’immeuble saccagé dans quelques temps… Deuxièmement, «la sanction immédiate de la micro dérive». Exemple: Un

collaborateur est soit à l’heure, soit en retard ! S’il est en retard de 5

minutes : il est en retard…. Si le manager ne dit rien, le collaborateur

comprend alors qu’il peut avoir 5 minutes de retard. Du coup, s’il arrive 10

minutes après l’horaire prévu, il ne s’agit pour lui que de 5 minutes de

retard. Si à ce moment là, le manager fait une remarque ou sanctionne, même

si cela lui apparaît légitime, le collaborateur ne comprendra pas ! Pourtant, le manager pense avoir été juste, alors que son collaborateur

ressent cela comme une injustice et ce sentiment prévaut sur la prise de

conscience qu’il a transgressé une règle : le manager se trouve dans ce cas

dans une situation d’échec managérial ! Cela pose, donc, l’un des plus gros dilemmes du management et des relations

humaines en général…… D’où la question fondamentale : ‘’Vaut-il mieux

gagner ou avoir raison ?’’. Bien évidemment, en management, la réponse est

sans équivoque : ‘’il faut gagner !’’. Autrement dit, atteindre le seul

objectif visé : ‘’que le collaborateur ne se remette plus jamais en

situation de hors jeu’’. Pour tout dire, faudrait-il que le manager se doive, avant chaque entretien,

avoir un objectif clair ; et que, dans les entretiens d’autorité, le seul

objectif gagnant est que le collaborateur, à la fin, se dise qu’il a commis

une faute, qu’il n’aurait pas dû, et surtout qu’il ne le fera plus ! Car, si

en fin d’entretien, ce dernier ‘’éprouve du ressentiment, le manager court à

l’échec : ce ressentiment n’existera jamais si l’exercice de l’autorité est

juste, prévisible et objectif..’’.

