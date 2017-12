Il est de ces moments où j’en veux à mes ancêtres d’avoir inventé les chiffres, à Graham Bell , à Bill Gates et aux autres, et je dis pourquoi la CIA n’a pas gardé son Internet confidentiel au lieu de faire tisser des toiles dans lesquelles nous sommes totalement empêtrés, et par atavisme je rêve de redevenir un bédouin au fin fond de mon Sahara natal sous sa tente en train de me délasser aux sons langoureux de mon naï devant un verre de thé rouge et une ribambelle de gosses qui assureront ma descendance et repeupleront le Sahara.

Au lieu de ça, je me bats contre une connexion qui se fait mal , des spams qui me proposent tout et rien, des virus qui m’empoisonnent la vie, des gros fichiers qui ne veulent ni partir ni arriver,et comme Don Quichotte, je me bats un peu contre les moulins à vent, car ici l’ennemi est invisible et coûte cher, il se paie en kilobits et d’après un calcul rapide, quand on n’a pas l’ADSL on paie une facture au minimum équivalente à une année de SMIG.

Alors, pour bien faire et comme dit quelqu’un de bien que «nous autres Africains devant l’informatique, nous sommes trop jeunes devant une science trop vieille» et dont la vitesse dépasse celle de notre développement, on essaie d’aller vite et depuis quelque temps on a fait un tapage sur l’ADSL, l’ADSL ; ce qui a un objectif double : désengorger le réseau téléphonique et faire tourner Internet plus vite.

Si l’objectif est noble et généreux, sa mise en pratique n’est pas évidente:

– on a commencé par endroits à changer les numéros de téléphones afin de pouvoir y injecter semble-t-il cette potion magique de l’ADSL ; imaginez ce que ça coûte ces changements de numéros de téléphones : et comme me le faisait remarquer un ami Sénégalais dont le bon sens est légendaire : «je t’ai appelé alors une dame m’a répondu en arabe, je lui ai expliqué que c’était un système automatique qui disait que si vous voulez une réponse en français, appuyez sur 1 et si vous voulez une réponse en arabe sur 2, mais alors comment voulez-vous qu’il comprenne sur quoi appuyer si vous le lui dites dans une langue qu’il ne maîtrise pas : mettez-le en anglais et tout le monde comprendra ;

– ensuite, dans les zones couvertes par l’ADSL, dans beaucoup de cas ni le téléphone ni l’ADSL ne fonctionne alors par mesure de précaution, beaucoup ont gardé les 2 alors ça fait un double encombrement, et souvent l’ADSL ne fonctionne pas et tombe en panne sans crier gare et sans que personne ne vous en avertisse ;

– enfin, il y a des zones qui attendent l’ADSL et pas des moindres: Charguia 2 où il y a des milliers d’emplois en rêve et fait des cauchemars…

Sans être pessimiste, chez nous l’électricité est maîtrisée à 120%, l’informatique à 50%, alors que nous réservent l’avenir et les technologies qui sont mises au point dans les labos japonais et américains?

Nous en payons la facture, nous subissons la fracture numérique en attendant le tsunami du sur numérique.

Trouvez moi un naï SVP avant que je ne déprime et que je ne sois internetisée….

Ibtissem