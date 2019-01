Tunisie Telecom lance WAFFI, une nouvelle offre spécifiquement conçue pour les besoins des familles tunisiennes et qui combine téléphonie et internet en un seul vis-à-vis et en facture unique.

Comme l’indique son nom, WAFFI se positionne en tant qu’offre généreuse par rapport aux offres actuelles du marché.

Car, la ligne téléphonique en régime prépayée offre 30 heures de communications vers le fixe local de tous les opérateurs plus un bouquet de services gratuits tels que l’identifiant de l’appelant, l’appel en attente et la messagerie vocale… Le tout sans obligation de recharge, laissant ainsi au client le libre choix de gérer sa consommation voix à sa guise via tous les moyens de recharges disponibles sur le marché.

L’accès internet à très haut débit est illimité, avec une panoplie de débits ADSL et VDSL de 10Mb/s, 20 Mb/s, 50 Mb/s et 100 Mb/s, et ce en fonction de la demande du client et de l’éligibilité technique de la ligne.

Le client WAFFI a un accès direct via le portail Tunisie Telecom pour consulter le débit max atteignable de sa ligne et peut, à tout moment, demander le changement du débit à la baisse ou à la hausse sans frais supplémentaires.

Simple, efficace et généreuse, l’offre WAFFI est accessible à tous les foyers tunisiens disposant ou pas de ligne Fixe Tunisie Telecom et est disponible dans plus de 140 espaces Tunisie Telecom.

Pour plus d’information, le Site web de Tunisie Telecom www.tunisietelecom.tn ou le service client au 1298.