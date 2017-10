Après Divona, Alcatel vend «DSL in the Sky» au Moyen Orient Par Khaled BOUMIZA Alcatel

annonce qu’après avoir signé un contrat avec Divona Telecom en Tunisie,

grâce à sa solution “DSL in the Sky”, celle-ci a été vendue à un opérateur

majeur du Moyen-Orient et a été mise en service commercial par SatLynx, un

fournisseur pour l’Europe de services réseaux bidirectionnels et haut débit

par satellite. Ces succès

s’ajoutent aux références précédentes, notamment en Asie. “La solution ‘DSL

in the Sky’ d’Alcatel Space permet à nos clients d’offrir l’accès Internet

haut débit aux entreprises, aux collectivités locales, aux travailleurs

indépendants et aux résidents, localisés dans des zones peu denses. Pour cette

clientèle, le satellite représente une opportunité unique et viable de

développement économique régional , de création ou de maintien de l’emploi.

D’autre part, l’offre d’Alcatel permet non seulement le raccordement de

sites distants pour les entreprises à succursales multiples et bureaux

régionaux, mais permet également la mise en place de liaisons de secours des

liens terrestres, ouvrant ainsi de nouvelles potentialités en termes

d’implantations et de sécurité”, explique le porte parole du groupe. 06 – 10 – 2004 ::

