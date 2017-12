1- Le dirigeant est comme un chef d’orchestre, il ne joue pas à la place de ses musiciens mais maîtrise l’ensemble de la partition

La première chose que l’on demande à un dirigeant, c’est de savoir qu’il est là pour exercer son métier, et pas un autre. Cela implique forcément un renoncement : le financier doit lâcher ses outils, l’ingénieur ses techniques, le cuisinier ses casseroles, le designer ses crayons, le boxeur ses gants, le footballeur son ballon etc.

Chacun d’entre eux doit se faire remplacer par un bon spécialiste et faire tout pour qu’il se débrouille mieux que lui dans le poste qu’il occupait avant d’être dirigeant.

Un patron doit être un bon généraliste. Pas le meilleur technicien, le meilleur financier ou le meilleur commercial de son entreprise ! Endosser ce costume de généraliste suppose d’acquérir les connaissances de base dans les domaines que l’on ne maîtrise pas et de conserver une vision d’ensemble.

Le dirigeant – chef d’orchestre

Signification

Il ne joue pas à la place de ses musiciens

Maîtrise l’ensemble de la partition

Implications

• Renoncement à son métier d’origine

• Nouveau métier : Généraliste

– Acquisition des connaissances de base dans les domaines qu’il ne maîtrise pas et

– Conserver une vision d’ensemble

2- Comme un champion d’échecs, le dirigeant d’entreprise raisonne avec plusieurs «coups» d’avance

Il est essentiel, pour un patron, de donner un « projet » à l’entreprise. Il décide de quelles activités il va falloir développer, quelle croissance du chiffre d’affaires faudrait-il viser….et de le faire savoir à tous ses collaborateurs dès son arrivée.

Il est, en effet, capital pour un patron d’être porteur d’une vision pour son entreprise, de formuler les objectifs à moyen et long terme et d’anticiper les étapes à prévoir pour les atteindre.

Un bon dirigeant est un grand stratège. Il a la capacité de penser et d’agir à la fois à long et à court terme. Il possède la science rare de l’articulation entre tactique et stratégie.

Le dirigeant-joueur d’échecs

Signification

Colporteur de défis (à partager avec d’autres)

Raisonne avec plusieurs coups d’avance (Découvre le jeu de l’autre)

Pense et agit à la fois à long et court terme

Implications

Porteur d’un projet (à partager avec d’autres)

Anticipe les étapes à prévoir (Découvre le jeu des acteurs)

Situe les détails dans l’ensemble

3- Comme un homme politique, le dirigeant doit avoir un charisme mobilisateur. Il est capable d’entraîner à sa suite des milliers de personnes

Un bon dirigeant est doté d’une dynamique personnelle rayonnante. Il aime ce qu’il fait, il fait ce qu’il aime, et il diffuse de l’énergie positive. C’est un individu qui met l’entreprise en tension. Par sa personnalité, sa façon d’être,son langage corporel, il sait inciter les gens à bouger, à progresser ensemble vers le cap fixé.

Cette capacité d’entraînement, appelée aussi « charisme », fait partie des qualités requises de tout responsable d’équipe. Mais dans le cas d’un patron, la difficulté de l’exercer est décuplée. D’abord parce que l’équipe à laquelle il faut communiquer le « feu sacré » peut représenter plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes….Ensuite parce qu’il doit mobiliser, non pas la majorité, mais la totalité du groupe….Enfin parce qu’il est le seul dans la structure à devoir gérer en direct une équipe complètement hétérogène, c’est à dire des hommes et des femmes dont les personnalités, les formations, les préoccupations et les approches n’ont rien à voir les unes avec les autres. En un mot, un dirigeant doit savoir diriger une équipe théoriquement «indirigeable» !

Le dirigeant – homme politique

Signification

• Diffuse de l’énergie positive

• Capacité de mobiliser et d’entraîner les autres (charisme)

• Harmonise ce qui est «hétérogène»

– axes fédérateurs (pour des millions de gens)

– exploite positivement les différences

– obtient l’appui de la majorité du peuple

• Il aime ce qu’il fait, il fait ce qu’il aime

Implications

• Incite les gens à bouger, à progresser (Attrait mobilisateur)

• Dirige un groupe théoriquement indirigeable

– Dirige directement des milliers de pesrsonnes

– Obtenir l’appui de la totalité du groupe (Formations, Soucis, approches différentes)

4- Comme un acteur, le dirigeant doit avoir une intelligence pratique, concrète et intuitive

Un bon dirigeant doit être doté d’une intelligence pratique, au plus près du terrain. Un grand patron sait distinguer ce qui est important dans son business et se polariser sur les quelques points dont dépend la réussite de son entreprise.

De plus, il a le sens des signaux faibles : au lieu de se satisfaire d’une vision pyramidale de son entreprise, il s’attache à comprendre ce qui s’y passe réellement à tous les échelons.

Dans quel état d’esprit se trouve le personnel, comment les produits sont perçus en interne, comment les décisions stratégiques sont comprises etc.

Mais l’intelligence ne suffit pas : Pour un patron, l’intuition est souvent plus utile que l’intelligence. Quelqu’un doté d’une grande intelligence abstraite ne fait pas forcément un bon dirigeant. S’il est trop intellectuel, il lui manque quelque chose : l’instinct. L’expérience montre que les chefs d’entreprise qui réussissent sont des hommes qui « sentent » bien les choses….et les gens.

Le dirigeant – acteur

Signification

• Intelligence pratique, pas très intellectuel

• Se polarise sur les séquences critiques

• Comprend et situe son rôle par rapport à l’ensemble et à chacun des rôles

• L’intuition, souvent plus utile que l’intelligence

Implications

• Distingue l’essentiel, l’important, l’accessoire

• Se focalise sur les points critiques

• Il comprend ce qui se passe à tous les échelons

• Il « sent » bien les choses

5- Comme un animateur de télévision, le dirigeant doit avoir une capacité d’écoute et de communication

Il y a deux sorte de gens : ceux qui parlent d’eux et ceux qui écoutent les autres. Les premiers sont incapables d’être patrons. Un bon dirigeant écoute tout le monde autour de lui : ses clients, ses fournisseurs, ses collaborateurs, ses banquiers, etc. Chacun lui apporte des éléments qui l’enrichissent et l’aident à faire prospérer son entreprise.

Pour inciter les gens à parler, il les met en confiance en leur montrant qu’il est disponible. Et lorsqu’on lui parle, il écoute vraiment. Et il le prouve à chaque instant.

Et ce n’est pas tout ! Un dirigeant doit certes savoir écouter, donc commencer par se taire, mais aussi….parler ! C’est la méthode d’un bon animateur de télévision qui reformule et recadre en permanence sur le plateau les propos de ses invités.

La capacité à donner un feed-back clair à son entourage, à dire les choses, aussi bien positives que négatives, est essentielle. On attend d’un patron qu’il émette franchement un avis sur le travail de chacun, qu’il le communique à la personne concernée, et qu’il la récompense ou la sanctionne en conséquence. Un véritable travail de coach, en somme.

Le dirigeant – animateur

Signification

Fait parler de lui en écoutant les autres

Il sait se taire, il est disponible

Mais quand il parle, il communique (reformule, recadre en permanence les propos)

Maître du temps, il sait mettre fin à un dialogue, il tranche

Implications

• Fait parler et écoute tout le monde : (chacun lui apporte des éléments du puzzle)

• Disponible, il écoute vraiment : (il met en confiance)

• Il place ses propos dans les problèmes des autres (empathie)

• Il ne juge pas, avant de comprendre

• Il explique

• Il sait dire « non », clair dans ses décisions, ses positions

6- Comme un militant, le dirigeant doit être humble et fier à la fois

Parce qu’il a nécessairement une passion pour ses produits, ses clients, son entreprise, le patron est avant tout un « animal fier ». Il est fier de lui-même mais aussi et surtout de sa mission de patron. C’est quelqu’un qui ne se demande pas ce que l’entreprise peut lui apporter, mais ce qu’il peut apporter à l’entreprise.

Fier, le chef se doit aussi d’être humble. L’humilité est un atout fantastique. Elle permet d’apprécier les succès sans se laisser aveugler par l’euphorie du moment, de rester conscient des risques, de ne jamais perdre de vue qu’une entreprise est fragile.

On peut avoir des qualités de leader et être humble. Les meilleurs patrons sont ceux qui allient les deux. Ils savent développer leur structure en la tournant vers la satisfaction du client, la faisant passer avant leur intérêt personnel. Et prendre les mesures qui sont bonnes pour l’entreprise plutôt que pour leur égo !

Le dirigeant – militant

Signification

• Il a une passion pour ses idées,

• Il en est fier (il pense à ce qu’il peut apporter aux autres)

• Il est fier, mais humble

– il apprécie les risques

– il garde son sang froid

– il est serein

Implications

• Passionné par ses produits, clients, projet

• Il est fier de lui-même et de sa mission:

– Il ne se demande pas ce que l’entreprise peut lui apporter,

– mais ce qu’il peut apporter à l’entreprise

• Il allie fierté, humilité et modestie:

– ne se laisse pas aveugler par l’euphorie du moment

– il reste conscient des risques

– il sait que l’entreprise est fragile

7- Comme un chef suprême des forces armées, le dirigeant, à l’heure des décisions graves, doit savoir trancher et rester ferme

Tout patron a des décisions graves à prendre. Que cela arrive cinq fois par jour ou une fois par an, un dirigeant doit être capable de trancher, et de rester ferme ensuite sur le choix qu’il a fait. Il est alors sage de conseiller un créateur d’entreprise de renoncer à son projet si, de toute évidence, il ne possède pas une capacité de décision suffisante

Quelqu’un qui ne saura pas départager deux secrétaires, choisir clairement entre cinq fournisseurs ou encore dire non à un client n’a, en fait, aucune chance de faire un bon patron.

Le dirigeant – Chef suprême des armées

Signification

Il prend des décisions graves,

Il en assume seul la responsabilité

Il a une capacité suffisante de décisions,

Il a de l’autorité

Implications

A l’heure des décisions graves, il sait:

• Trancher et rester ferme

• Se faire écouter, se faire obéir

• Se fait respecter (autorité de compétence)

Mohamed Moncef Kachouri – Formateur, consultant en Marketing