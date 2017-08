Le CREDIF prÃ©sente les rÃ©sultats d’une Ã©tude sur l’Ã©galitÃ© homme-femme dans la gouvernance locale

Le Centre de recherche, d’étude, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) a organisé, jeudi 20 courant, un atelier de travail pour présenter les résultats des travaux de la Commission nationale pour l’égalité homme-femme dans la gouvernance locale.

Créée en 2014 par le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance grâce à une initiative conjointe du CREDIF et du Centre international du développement pour la bonne gouvernance, cette commission a pour objectif de promouvoir la participation de la femme à la gouvernance locale et plus particulièrement aux prochaines élections municipales.

Les travaux de la commission ont notamment abouti à la création d’un guide d’intégration du genre social dans l’élaboration du programme annuel d’investissement municipal”, a indiqué Houda Dridi, responsable de la formation au CREDIF. Ce guide proposera une méthodologie pratique pour l’intégration de la dimension genre dans la programmation des investissements et des projets municipaux, en vue de consacrer le principe de l’égalité des chances et de réduire les inégalités hommes-femmes.

Une campagne de communication sera également lancée sur le WEB pour la promotion de la participation féminine aux processus électoral des municipales prévues le 17 décembre 2017.

Mabrouk Sakri, représentant de la municipalité de Médenine, a exposé l’expérience de sa commune qui a intégré la dimension genre social dans son programme annuel d’investissement municipal pour l’année 2017, “une expérience qui a connu un franc succès grâce à l’implication des agents, des citoyens et de la société civile”, a-t-il affirmé.

Senim Ben Abdallah, expert auprès du Centre international du développement pour la bonne gouvernance, a souligné que la Tunisie a aujourd’hui besoin de mécanismes de suivi de la participation du citoyen à la vie publique locale, en particulier la participation de la femme.