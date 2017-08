Le directeur général adjoint de “Zitouna Tamkeen”, Jalel Baklouti, a indiqué lors d’une session de formation sur les principes fondamentaux de la finance islamique, tenue mardi 18 juillet au siège de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), que l’institution a consacré 360 millions de dinars (MDT) pour financer des projets agricoles en Tunisie, sur cinq ans.

Baklouti a précisé que 30% de ces financements seront alloués aux projets individuels, pour une valeur ne dépassant pas 20 mille dinars par agriculteur, faisant remarquer qu’il est possible d’octroyer le même montant pour une autre partie, dans le cadre du même projet, en vue d’augmenter le rendement de l’investissement.

Il a ajouté que 70% des financements seront alloués aux grands projets, soulignant que ce type de financement nécessite du temps pour l’élaboration du plan de travail, la conclusion des accords de partenariat entre les investisseurs et la réalisation des études qui dure de 8 mois jusqu’à un an et demi.