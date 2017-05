Selon les rapports des commissions chargées de l’élaboration des assises du Tourisme Tunisien 2017, des rencontres qui se tiennent pour la première fois en Tunisie, celles-ci comptent 25 projets qui seront réalisés sur une période de trois ans.

Ces 25 projets portent sur six domaines prioritaires concernent l’accessibilité à la destination tunisienne (accès aérien, transport terrestre et maritime, procédures de visa et structures d’accueil), l’adoption d’une stratégie de communication et de promotion innovante et intelligente et la consécration du développement durable au cœur du secteur touristique, ont laissé entendre les responsables du tourisme, lors d’une conférence nationale tenue, mardi, à Tunis.

Le rapport final des assises du tourisme Tunisien 2017, sera bientôt remis au Chef du Gouvernement et les recommandations seront examinées et adoptées en conseil ministériel, a indiqué, à cette occasion, la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Selma Elloumi Rekik.

“Ces assises ont été proposées, dans le cadre d’un processus de concertation qui associe les acteurs et parties prenantes du tourisme tunisien, lors de rencontres régionales et nationales tenues, depuis le 22 mars 2017, à Tabarka, Tunis, Sousse, Djerba, Paris, et Tozeur”, a-t-elle précisé.

L’approche des acteurs du tourisme, telle qu’exprimée dans le cadre des dites assises, vise, en général, à repenser le produit touristique tunisien pour qu’il réponde aux attentes des clients locaux et internationaux (sécurité, qualité, technologies…). Il s’agit également de restaurer les équilibres financiers des entreprises touristiques et développer de nouveaux mécanismes de financement alternatifs au financement bancaire classique, dont la création d’un fonds de garantie de l’Etat destiné au secteur du tourisme en vue de couvrir tout besoin de financement.

Le ministre du Transport Anis Ghedira, qui assistait à la rencontre de mardi, a indiqué que son département est en train de préparer un programme de location de 5 nouveaux avions pour renforcer le parc de la compagnie nationale Tunisair.

“La Tunisie devra signer un accord euro-méditerranéen dans le domaine du transport aérien avec l’Union européenne pour développer l’afflux des touristes via les aéroports tunisiens et conquérir de nouveaux marchés européens”, a-t-il encore dit.

Le ministre a rappelé que le taux d’affluence des touristes à travers la voie terrestre a atteint, au cours de 2016, 46%, grâce principalement à la création de l’officie des passages frontaliers et la ligne terrestre entre la Tunisie et l’Algérie.

Quant au transport maritime, il a contribué, au cours de 2016, à hauteur de 4,4% dans l’afflux des touristes au pays, a-t-il ajouté

Pour sa part, le ministre des Affaires Locales et de l’Environnement, Riadh Mouakher a relevé que son département a quadruplé les financements au profit de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL), pour qu’elle assure le nettoyage des plages.

Il a indiqué qu’une action citoyenne baptisée “Ma plage, un miroir”, sera lancée, le 21 mai 2017 avec la participation de la société civile.

L’objectif est de réunir les conditions de réussite à l’actuelle saison touristique.

Un autre programme de propreté d’une durée de trois ans, destiné principalement aux zones touristiques est aussi prévu par le ministère, a-t-il dit, précisant que son objectif est d’améliorer la situation environnementale actuelle. Il a aussi évoqué la possibilité de conclure des contrats avec les sociétés privées pour assurer le nettoyage mécanique des rues.