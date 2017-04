Décollage du premier vol inaugural Tunis-Conakry

L’avion Airbus 320 de la compagnie aérienne Tunisair, a décollé, lundi 27 mars, à 11 heures (heure de Tunis) de l’aéroport international de Tunis Carthage à destination de l’aéroport international de Conakry en Guinée, marquant, ainsi, le premier vol du transporteur public vers cette destination (Tunis-Conakry).

Tunisair a programmé 2 vols par semaine (lundi et jeudi) au départ de l’aéroport international de Tunis Carthage à destination de l’aéroport international de Conakry via Dakar (Sénégal) à l’aller ou au retour.

Les départs de Tunis sont programmés les lundis (via Dakar) à 17h10 et les jeudis (sans escale) à 14h55 mn. Les retours de Conakry sont programmés les mardis (sans escale) à 00h35 mn et les jeudis (via Dakar) à 20h10 mn.

Cette nouvelle ligne aérienne Tunis-Conakry s’inscrit dans le cadre de la politique commerciale de Tunisair visant à s’ouvrir davantage sur le marché africain.

Il s’agit, également, de concrétiser le plan économique destiné à assurer un meilleur positionnement de la Tunisie dans une conjoncture qui se caractérise par une concurrence aiguë.

Prennent part à ce vol inaugural, le sixième vers l’Afrique, une délégation composée de deux ministres, à savoir celui de l’industrie et du commerce, Zied Laâdheri et celui du Transport, Anis Ghedira, des représentants des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que du Tourisme, de la douane, de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) en plus de près de 40 hommes d’affaires et de représentants des agences de voyages.