Royal Air Maroc, RwandAir et Air Link d’Afrique du Sud ont été désignées comme les trois compagnies aériennes les plus performantes d’Afrique selon le récent classement de World Airline Awards.

Royal Air Maroc, en tête, dessert plus de 90 destinations dans plus de 50 pays depuis son hub de Casablanca. RwandAir, la compagnie aérienne officielle du Rwanda, est classée deuxième avec un vaste réseau couvrant l’Afrique, l’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient. Air Link, une compagnie sud-africaine bien établie, occupe la troisième place et dessert plus de 40 destinations internationales, y compris des grandes villes mondiales. Nil Air d’Égypte est classée quatrième, suivie de Tunisair, la compagnie aérienne nationale tunisienne, en cinquième position.

Les compagnies aériennes telles qu’Uganda Airlines, ASKY Airlines du Togo, LAM Mozambique Airlines, Air Sénégal et Air Botswana occupent les places 6 à 10 du classement des meilleures compagnies aériennes africaines pour l’année 2023. Le classement souligne l’attrait croissant de l’Afrique en tant que destination pour les voyageurs du monde entier.