Introduction en Bourse de la Société Atelier du Meuble Intérieurs

Le conseil du marché financier (CMF) vient d’accorder son visa au prospectus d’Offre à prix ferme (OPF), de placement global et d’admission au Marché Principal de la Cote de la Bourse des actions de la société Atelier du Meuble Intérieurs (SAM). Cette action s’effectuera par la mise sur le marché dans le cadre d’une cession de la part de ses actionnaires actuels de 1 521 023 actions d’une valeur nominale de 1 dinar chacune, représentant un pourcentage d’ouverture de 36,1% du capital social actuel, dont 30,1% dans le public.

L’introduction d’Intérieurs au marché principal de la cote de la Bourse s’effectuera par:

· Une Offre à Prix Ferme auprès du public de 304 205 actions dans le cadre d’une cession au public au prix de 5,2 dinars l’action

· Un Placement Global de 964 017 actions auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.000 DT au prix de 5,2 dinars l’action

· L’admission aux négociations sur le marché Principal de la cote de la Bourse des actions composant le capital de la Société Atelier du Meuble Intérieurs.

L’Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 20 février 2017 au 6 mars 2017 inclus. La réception des ordres d’achat dans le cadre du Placement Global se fera à partir du 20 février 2017. Etant entendu qu’à l’égard des investisseurs de ce placement, le Placement Global pourrait être clos par anticipation, sans préavis, et dans tous les cas au plus tard le 06/ mars 2017 inclus.

Fondée en 1988, Meubles Intérieurs est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de mobilier de bureau et l’aménagement des espaces. Le capital social de la société a fait l’objet d’une série d’augmentations de capital pour atteindre 4 213 360 DT au 30 juin 2016.

Actuellement, Meubles Intérieurs détient des show-rooms à Tunis, Béjà, Sfax et Sousse, et gère un showroom à Alger, un show-room à Tripoli et un show-room à Abidjan.