Le son de la cloche de la Bourse de Tunis avait un retentissement particulier, dans cette matinée de jeudi 17 mars 2022. « Une heureuse coïncidence aura voulu que le marché financier tunisien célèbre en cette même semaine deux réussites significatives. Il s’agit de la clôture réussie de la première tranche de l’Emprunt obligataire national, avec un montant largement supérieur à celui initialement escompté, et de l’introduction en Bourse de la Société Tunisienne d’Automobiles (STA), distributeur officiel des voitures Chery, à la faveur d’une offre à prix ferme et d’un placement global, recueillant plus de trois fois et demie, l’offre proposée », dira ainsi Bilel Sahnoun, directeur général de la Bourse de Tunis lors de la cérémonie de la cloche, marquant le démarrage des transactions sur le titre STA.

Il ajoutera que ces deux réussites traduisent le dynamisme du marché financier, avide de bons papiers, et sa proactivité. Sahnoun saisira cette occasion pour lancer un appel – discret mais persistant – aux autres entreprises du secteur et bien d’autres pour venir au financier.

D’ailleurs, tout en félicitant la STA de sa performance, il a indiqué qu’elle porte désormais à 81 le nombre de sociétés cotées à la Bourse de Tunis, soulignant que « l’objectif est de parvenir rapidement à 100 sociétés ». Il exhortera au passage la STA à persévérer dans l’effort de communication financière et à maintenir un contact étroit avec les actionnaires ainsi que les différents acteurs du marché financier.

Cette invite n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd, car Moneim Boussarsar, le patron de STA, s’est d’abord déclaré ravi de la réussite de cette introduction en Bourse, et promis de poursuivre la qualité de l’information initiée durant le processus d’introduction en Bourse, c’est-à-dire une communication transparente, continue et fluide.

A noter que la cérémonie de cloche s’est déroulée en présence de dirigeants de banques, de sociétés de leasing, d’intermédiaires en Bourse et des représentants de la Chambre syndicale des concessionnaires automobiles.