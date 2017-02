Tunisie, une légère baisse de la production industrielle en 2016 (11 mois)

La production industrielle a enregistré une baisse de 1,5% au cours du mois de novembre 2016. Cette baisse est essentiellement due à la régression de la production dans le secteur de l’industrie manufacturière (-2,4%) suite à la baisse observée dans les secteurs de raffinage de pétrole (-66,2%), de l’industrie textile habillement et cuir (-3,0%), de l’industrie chimique (-3,8%) et de l’industrie du caoutchouc et des plastiques (-7,8%).

La production du secteur de l’industrie de l’extraction de produits énergétiques a enregistré aussi, une baisse de 1%. En revanche, la production industrielle a connu une augmentation dans le secteur de l’industrie de l’extraction de produits non énergétiques de 13,8%.

Onze premiers mois de 2016 : l’indice de la production industrielle enregistre une baisse de 0,2%

Au cours des onze premiers mois de l’année 2016, la production a enregistré une baisse dans l’ensemble de l’industrie de 0,2%, contre une baisse de 2,5% durant la même période de l’année précédente. Cette diminution est due principalement, à la baisse de la production dans l’industrie de l’extraction de produits énergétiques (-8,5%), du secteur de l’industrie agroalimentaire de 2,2% et de l’industrie de caoutchouc et de plastique de 3,3%.

En revanche, la production a augmenté dans le secteur de l’industrie manufacturière (+1,4%), suite à l’augmentation observée dans les secteurs de l’industrie chimique (+14,9%), l’industrie mécanique et électrique (+2,0%) et du raffinage du pétrole (+8,0%).

De plus, la production a enregistré une augmentation dans le secteur de l’industrie de l’extraction de produits non énergétiques (+7,5%).