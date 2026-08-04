Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi, les copies figurées des lettres de créance de Mohamed El Hassen Boukhreiss, l’accréditant en tant que nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Tunisie, lors d’une rencontre tenue au siège du ministère.

A cette occasion, le ministre a mis en avant la solidité des liens historiques unissant les deux pays frères, soulignant l’importance de poursuivre les efforts en vue de hisser la coopération bilatérale aux plus hauts niveaux, dans l’intérêt des deux peuples frères, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Dans ce contexte, le ministre a insisté sur la nécessité de tenir les prochaines échéances bilatérales, de trouver les moyens à même de renforcer le partenariat entre les deux pays dans les différents secteurs, et de saisir les opportunités prometteuses pour développer davantage la coopération.

Il a, par ailleurs, souligné l’importance de poursuivre la concertation et la coordination entre les deux pays sur les différentes questions d’intérêt commun, tant au niveau bilatéral que dans les instances régionales et internationales.

De son côté, le nouvel ambassadeur mauritanien a réaffirmé la volonté de son pays de diversifier les relations de coopération et de partenariat avec la Tunisie.