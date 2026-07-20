La Tchèque Barbora Krejcikova a remporté, dimanche, le tournoi WTA 250 d’Athènes en dominant en finale la Grecque Maria Sakkari en deux sets, 7-6 (7/5), 6-3.

Menée 4-1 dans la première manche, la 32e joueuse mondiale est parvenue à combler son retard avant de prendre le dessus au jeu décisif.

Portée par son public, Sakkari, 37e mondiale et native d’Athènes, a de nouveau pris les devants dans le deuxième set en réalisant le premier break pour mener 2-1.

Krejcikova a toutefois inversé la tendance en remportant cinq des six jeux suivants pour décrocher le neuvième titre de sa carrière, son premier depuis son sacre à Wimbledon en 2024.