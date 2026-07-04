Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 débutent, samedi, avec huit affiches prometteuses réparties sur quatre jours.

Parmi les chocs les plus attendus figurent le duel entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et l’Espagne, celui opposant le Brésil à la Norvège d’Erling Haaland, ainsi que l’affiche entre le Mexique, pays hôte, et l’Angleterre.

Le Maroc ouvrira le bal face au Canada.

– Vendredi 4 juillet

Canada – Maroc (Houston)

Paraguay – France (Philadelphie)

– Samedi 5 juillet

Brésil – Norvège (New York/New Jersey)

Mexique – Angleterre (Mexico)

– Dimanche 6 juillet

Portugal – Espagne (Dallas)

États-Unis – Belgique (Seattle)

– Lundi 7 juillet

Argentine – Égypte (Atlanta)

Suisse – Colombie (Vancouver).