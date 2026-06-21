L’Espagne et l’Arabie saoudite s’affrontent ce dimanche 21 juin dans le cadre de la deuxième journée du groupe H de la Coupe du monde 2026. Après leurs matches nuls respectifs lors de la première journée, les deux sélections visent une victoire qui pourrait les rapprocher de la qualification pour les huitièmes de finale.

La Roja a été tenue en échec par le Cap-Vert (0-0) lors de son entrée en lice. Malgré une nette domination, les Espagnols ont manqué d’efficacité offensive. Le retour de la jeune pépite Lamine Yamal, entrée en cours de jeu après une blessure, a apporté davantage de dynamisme à l’attaque espagnole. Le joueur du FC Barcelone pourrait cette fois débuter la rencontre.

De son côté, l’Arabie saoudite est passée tout près d’un succès de prestige face à l’Uruguay. Les hommes d’Hervé Renard menaient au score grâce à Abdulelah Al-Amri avant d’être rejoints dans les dernières minutes (1-1). Les Faucons verts comptent s’appuyer sur leur solidité et leur expérience des grands rendez-vous pour tenter de créer la surprise.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17h00 . Le match sera diffusé en direct sur M6 ainsi que sur beIN Sports 1.