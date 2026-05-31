Les Émirats arabes unis ont officiellement restreint les voyages vers l’Ouganda, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud en raison de la propagation du virus Ebola. Le ministère des Affaires étrangères exhorte ses ressortissants à éviter ces destinations et impose l’inscription sur la plateforme de sécurité Tawajudi.

Le réflexe sécuritaire de la diplomatie émiratie

La sécurité sanitaire s’impose de nouveau comme une variable d’ajustement des flux internationaux. Face à l’évolution préoccupante de la maladie à virus Ebola (EVD), le ministère émirati des Affaires étrangères a émis une directive claire : il est formellement conseillé aux citoyens de l’État d’éviter tout déplacement en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan du Sud, « sauf en cas de nécessité ». Cette décision d’Abu Dhabi illustre la réactivité de la pétrodolarchie face aux menaces biogéographiques, quitte à geler temporairement des axes de mobilité professionnelle et économique en pleine expansion.

Expatriés sous haute surveillance et protocole numérique

Au-delà de la restriction des départs, le mot d’ordre est à la résilience pour les ressortissants émiratis déjà installés dans ces trois pays. Le ministère exige d’eux une vigilance absolue et un respect strict des protocoles sanitaires dictés par les autorités locales.

Pour structurer cette gestion de crise à distance, Abu Dhabi actionne son levier technologique : l’inscription obligatoire sur la plateforme consulaire « Tawajudi ». Ce dispositif de géolocalisation et d’assistance en temps réel doit sécuriser le canal de communication direct avec le ministère en cas d’évacuation d’urgence. Une illustration pragmatique de la gestion du risque souverain à l’ère digitale.