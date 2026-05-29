La ligne aérienne directe entre la Tunisie et l’Irak a repris, jeudi, avec des vols hebdomadaires assurés par la compagnie “Iraqi Airways” durant toute la saison touristique 2026.

Dans un communiqué publié jeudi, l’ambassade de Tunisie à Bagdad a indiqué que le vol atterri jeudi à l’aéroport de Tunis-Carthage en provenance de Bagdad transportait 120 passagers, dont des Tunisiens venus pour passer les vacances de l’Aïd ainsi que des touristes irakiens qui seront logés dans des hôtels à Tunis, Hammamet et Sousse.

L’ambassade a précisé que l’accueil des passagers s’est déroulé dans de bonnes conditions.

L’ambassadeur de Tunisie à Bagdad, Chokri Latif, avait affirmé, dans une déclaration à la Radio nationale, que cette ligne directe est de nature à stimuler le flux touristique vers la Tunisie, à encourager les touristes irakiens à visiter le pays et à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays.