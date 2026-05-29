Le N.1 mondial Jannik Sinner, très affecté physiquement, a été éliminé jeudi au 2e tour de Roland-Garros par l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e), vainqueur en cinq sets 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

Manuel Cerundolo, 56e au classement mondial, a profité d’un énorme pépin physique de son adversaire au deuxième tour, visiblement touché physiquement lors des trois derniers sets du match.

Alors qu’il menait 6-3, 6-2, 5-1, Sinner a subitement semblé gêné à la hanche et a perdu quatre jeux de suite. Le joueur italien a dû faire appel aux soins à 5-4, avant de regagner le court, mais sans parvenir à enchainer la suite du match.

Le numéro un mondial disputait son match jeudi sur le court central de Roland-Garros dans des conditions de fortes chaleurs, après un premier tour en session de nuit.

Le tennisman italien, vainqueur du Français Clément Tabur au premier tour, restait sur 30 victoires de rang. Il avait cédé, l’an dernier, en finale contre Alcaraz après un match d’anthologie.

Cette journée de jeudi a été également marquée par la qualification du prodige français Moïse Kouame (17 ans) pour le 3e tour de Roland-Garros après un match épique en cinq sets face à l’Argentin Adolfo Daniel Vallejo.