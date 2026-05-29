La star brésilienne Neymar souffrant d’une blessure musculaire au mollet, est déclaré absent pour deux à trois semaines, a annoncé jeudi le médecin de la Seleçao, un délai qui compromet ses chances de disputer le premier match de son équipe au Mondial-2026.

Une IRM a “identifié une lésion musculaire de deuxième degré (…), espérons qu’il puisse être apte d’ici deux ou trois semaines. Il suit un traitement intensif et sera réévalué au jour le jour”, a déclaré le médecin Rodrigo Lasmar en conférence de presse.

Le Brésil est en quête d’un sixième titre mondial. En attendant de voir s’il sera rétabli à temps, Neymar, 34 ans, va manquer les deux derniers matches amicaux de préparation, contre le Panama, dimanche, au stade Maracana Rio de Janeiro, et contre l’Egypte, le 6 juin, à Cleveland.