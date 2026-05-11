Une initiative visant à sensibiliser et informer sur les mécanismes de prévention dans le secteur du numérique a été organisée les 8, 9 et 10 mai 2026 au centre national de l’informatique pour l’enfant (CNIPE) ayant pour thème “l’intelligence artificielle pour le développement : les filles façonnent l’avenir numérique”.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de partenariat entre les ministères de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et des technologies de la communication a englobé environ 40 filles âgées de 5 à 17 ans, selon un communiqué du ministère de la famille.

Cette manifestation de sensibilisation conjointe, qui s’est tenue avec la participation d’une formatrice du bureau régional de l’union internationale des télécommunications, a offert l’opportunité aux filles d’acquérir des connaissances en matière de navigation sécurisée.

Des success stories de femmes entrepreneuses dans le secteur du numérique ont été présentées à cette occasion.