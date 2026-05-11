Le commissariat régional de l’artisanat à Zaghouan a annoncé, samedi, en marge de la manifestation nationale de l’artisanat organisée du 8 au 10 mai, le lancement d’un Salon National de l’Artisanat dont la première édition est prévue pour l’année 2027.

Cet événement d’envergure, s’étalant sur dix jours, se déroulera au site archéologique Temple des Eaux, dans le but de promouvoir les produits artisanaux locaux et de renforcer le rayonnement touristique de la région.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la commissaire régionale de l’artisanat, Boutheyna Ellouz, a précisé que ce salon attendu ne sera pas uniquement un espace de vente, mais inclura des ateliers vivants, des séminaires et des journées de sensibilisation, ce qui devrait contribuer à faire connaitre davantage les produits artisanaux locaux et à créer une plateforme d’échange d’expertises des expériences entre les artisans de tout le pays.

Cette manifestation, organisée concomitamment avec la 40ème édition du Festival de l’Églantine (Nesri), réunit environ 50 exposants, dont 32 originaires de la région, exerçant notamment dans les secteurs de la distillation des herbes aromatiques, de la pâtisserie traditionnelle (notamment le célèbre Kaak El Warka), de la bijouterie, de l’habit traditionnel, de la broderie et de la vannerie.

Ellouz a, par ailleurs, rappelé que la région de Zaghouan est connue pour la fleur de “Nesri” (églantine) utilisée souvent dans la fabrication des produits de pâtisserie mais encore dans l’industrie cosmétique biologique (parfums, savons).

Avec environ 3 460 artisans répertoriés dans le gouvernorat qui exercent pour la plupart dans ces domaines susmentionnés, le commissariat s’attelle également à encourager les jeunes à investir dans les métiers artisanaux en déclin, à travers notamment l’organisation des manifestations de sensibilisation dans le différentes délégations.

Cette première édition a déjà attiré des visiteurs tunisiens et étrangers, ainsi que des exportateurs, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’artisanat tunisien sur les marchés internationaux.

Les organisateurs s’attachent, selon la même source, à exploiter les sites archéologiques et touristiques que recèle la région de Zaghouan notamment le Temple des Eaux et la Médina pour faire abriter des activités et des manifestations culturelles et artisanales, ce qui devrait permette de renforcer les liens entre le patrimoine culturel et le développement touristique dans le pays.