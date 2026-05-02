L’arbitre tunisien Haythem Guirat a été désigné pour officier à l’assistance vidéo (VAR) lors de la finale retour de la Coupe de la Confédération de la CAF entre le Zamalek et l’USM Alger, prévue le 16 mai au stade international du Caire.

Une désignation pour le match retour

Pour cette rencontre décisive, l’arbitrage principal sera assuré par le Gabonais Pierre Ghislain Atcho. Il sera assisté de ses compatriotes Boris Marlais (assistant 1) et Amos Ndong (assistant 2), tandis que Patrick Mbaïa occupera le rôle de quatrième arbitre.

À la VAR, Haythem Guirat sera accompagné de Maria Rivet et Carine Fomo.

Le match aller confié à Dahane Beida

Le match aller, programmé le 9 mai à Alger, sera dirigé par le Mauritanien Dahane Beida. Il sera assisté de l’Angolais Gilson dos Santos (assistant 1) et du Camerounais Elvis Noupue (assistant 2). Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Abdelaziz Bouh.

L’assistance vidéo pour cette première manche sera assurée par le Ghanéen Daniel Laryea, avec le Mauritanien Boubacar Sarr et le Kényan Meshack Medie.

Une double confrontation sous supervision complète

La commission des arbitres de la CAF a ainsi désigné l’ensemble des officiels pour les deux manches de la finale. Ces nominations couvrent à la fois l’arbitrage central et l’assistance vidéo.