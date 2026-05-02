Le FC Barcelone récupère des renforts avant son déplacement face à Osasuna, samedi soir au stade El Sadar. L’attaquant Raphinha et le milieu Marc Bernal ont reçu le feu vert médical et figurent dans le groupe.

Deux retours attendus

Absents ces dernières semaines, Raphinha et Marc Bernal font leur retour à un moment important de la saison. Leur présence renforce l’effectif barcelonais avant une rencontre comptant pour la fin du championnat.

Raphinha de retour après une blessure musculaire

Le joueur brésilien s’était blessé fin mars lors d’un match amical avec sa sélection face à la France, disputé aux États-Unis. Il souffrait d’une déchirure de l’ischio-jambier droit, sa quatrième blessure de la saison.

Cette indisponibilité l’avait contraint à manquer plusieurs rendez-vous, dont les quarts de finale de la Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid.

Marc Bernal opérationnel

De son côté, Marc Bernal était éloigné des terrains depuis un mois en raison d’une entorse à la cheville gauche. Le jeune joueur formé au club s’est distingué comme l’une des révélations de la saison du FC Barcelone.

Des absences à noter

Parallèlement à ces retours, le club catalan devra composer avec plusieurs forfaits. Lamine Yamal et Andreas Christensen sont blessés, tandis que Jules Koundé est suspendu.

En revanche, Eric García fait son retour après avoir purgé sa suspension lors du match face à Getafe.