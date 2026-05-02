Le Real Madrid a annoncé, samedi, la blessure de son défenseur Dani Carvajal, touché au pied droit, et dont l’indisponibilité pourrait atteindre deux semaines, selon la presse espagnole.

L’international espagnol, âgé de 34 ans, souffre d’une “fissure au niveau du petit orteil du pied droit”, a précisé le club madrilène dans un communiqué, à la veille de son déplacement sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, pour le compte de la 34e journée de Liga.

D’après les médias locaux, l’indisponibilité de l’international espagnol, dont le contrat arrive à son terme en fin de saison, pourrait atteindre 15 jours, ce qui laisse la possibilité d’un retour pour la 38e et dernière journée contre l’Athletic Bilbao, le week-end des 23-24 mai.

Distancé dans la course au titre, le Real Madrid accuse un retard de 11 points sur le leader, le FC Barcelone, à quatre journées de la fin du championnat.

Le club catalan pourrait être sacré dès ce week-end en cas de victoire à Pampelune, conjuguée à une défaite des Madrilènes face à l’Espanyol.