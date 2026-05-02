Le match opposant le Paris Saint-Germain au FC Lorient se disputera ce samedi 2 mai 2026, dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi est programmé à 17h00 au Parc des Princes.

Cette affiche ne présente pas d’enjeu majeur pour les deux équipes. Le PSG, déjà serein en championnat après avoir assuré l’essentiel, pourrait lever le pied, notamment entre deux confrontations intenses face au Bayern Munich en compétition européenne.

De son côté, Lorient, solidement installé en milieu de tableau, aborde cette rencontre sans pression particulière. Dans ce contexte, ce match pourrait offrir un spectacle ouvert, malgré l’absence de réel enjeu sportif en cette fin de saison.

La rencontre sera retransmise en direct sur beIN Sports 1.