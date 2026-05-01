Le gouverneur de l’État américain du Wyoming, Mark Gordon, a souligné la dynamique que connaît la coopération, de longue date, unissant la Tunisie et le Wyoming, dans un contexte où les deux parties « font face aux mêmes défis et partagent les mêmes préoccupations ».

Dans une interview exclusive accordée, jeudi, à l’Agence TAP, Gordon a indiqué que cette relation, qui remonte à 2004, s’inscrit dans une vision à long terme, la comparant à « la plantation d’un olivier, dont les fruits commencent aujourd’hui à se concrétiser après des années de collaboration continue ».

Initialement centrée sur la coopération sécuritaire, cette relation s’est consolidée à travers la participation de la Tunisie à l’exercice « African Lion », des manœuvres militaires conjointes regroupant des forces armées américaines, tunisiennes et internationales.

Le gouverneur a, à cet égard, salué le professionnalisme et le niveau de coordination observés, dans un contexte sécuritaire mondial de plus en plus complexe.

La coopération bilatérale s’est, par ailleurs, élargie aux domaines académique et technique, notamment à travers des partenariats avec l’Université du Wyoming. Quatre mémorandums d’entente encadrent actuellement la collaboration dans plusieurs secteurs, dont l’agriculture, l’hydrologie, la gestion des ressources naturelles et l’informatique, a-t-il ajouté.

Gordon a précisé que les échanges académiques entre les établissements universitaires tunisiens et leurs homologues du Wyoming ont également contribué à renforcer ce partenariat.

Par ailleurs, il a insisté sur les défis communs aux deux régions, en particulier la rareté des ressources en eau et la sécheresse, relevant que le Wyoming enregistre actuellement des niveaux de précipitations ne dépassant pas 40 % de la moyenne habituelle, une situation comparable aux conditions climatiques en Tunisie.

Dans ce cadre, le responsable américain a fait savoir que des projets de recherche conjoints sont menés avec des institutions tunisiennes afin d’améliorer la gestion de l’eau et de renforcer la résilience du secteur agricole.

S’agissant du secteur énergétique, Gordon a indiqué que la coopération pourrait s’étendre à de nouveaux domaines, évoquant les avancées enregistrées par son État dans les énergies renouvelables, en particulier l’éolien et le solaire.

Il a, en outre, évoqué des perspectives de collaboration future dans les domaines de l’énergie nucléaire et des technologies de captage du carbone, en vue de garantir des systèmes énergétiques durables et fiables.

En marge de sa visite en Tunisie, le gouverneur du Wyoming a eu des entretiens avec plusieurs responsables tunisiens, notamment les ministres de l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur, ainsi qu’avec des chercheurs, afin d’examiner les moyens de renforcer davantage les relations bilatérales.

« Le partenariat continue de se développer », a affirmé Gordon, exprimant son optimisme quant aux perspectives de coopération future dans des secteurs stratégiques pour les deux parties.