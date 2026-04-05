Le match opposant la Jeunesse Sportive Kairouanaise au Club Sportif Sfaxien s’annonce comme l’une des affiches importantes de la 24ᵉ journée de la Ligue 1 professionnelle tunisienne.

Cette rencontre aura lieu le dimanche 5 avril 2026 à partir de 14h30. Elle mettra aux prises deux équipes aux objectifs différents mais déterminées à décrocher un résultat positif dans cette phase décisive du championnat. La JS Kairouanaise, évoluant à domicile, tentera de profiter de l’avantage du terrain pour surprendre un adversaire plus expérimenté.

De son côté, le CS Sfaxien, habitué aux premières places, cherchera à confirmer son statut et à engranger des points précieux dans la course au haut du tableau. Ce duel s’annonce donc équilibré et disputé, avec un véritable enjeu sportif pour les deux formations.

📺 Les supporters pourront suivre cette rencontre en direct sur la chaîne nationale Al Wataniya 2, qui assure la diffusion du match.