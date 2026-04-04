La 28e journée du championnat du Portugal de football a débuté vendredi avec plusieurs rencontres marquées par des scores larges, tandis que les principaux prétendants au titre restent en lice en tête du classement. Le FC Porto conserve la première place avant les matches du week-end.

Des victoires nettes en ouverture

Trois rencontres ont été disputées vendredi. Gil Vicente s’est imposé face à AVS (3-0), confirmant sa position dans le haut du tableau. Vitoria Guimarães a signé la victoire la plus large de la journée en dominant Tondela (5-0).

De son côté, le Sporting Portugal a battu Santa Clara (4-2), consolidant sa place parmi les équipes de tête.

Des matches attendus ce week-end

La journée se poursuit samedi avec plusieurs affiches, dont Nacional Madeira – Estrela Amadora, Rio Ave – FC Alverca, Moreirense – Sporting Braga et Porto – FC Famalicão.

Lundi, Arouca affrontera Estoril, tandis que Casa Pia recevra Benfica, dans une rencontre importante pour le haut du classement.

Porto leader, trio de tête resserré

Au classement, Porto occupe la première place avec 72 points en 27 matches. Le Sporting Portugal suit avec 68 points, tandis que Benfica complète le podium avec 65 unités.

Derrière, le Sporting Braga (46 points) reste à distance, tout comme Gil Vicente et le FC Famalicão, tous deux à 45 points.

Bas de tableau sous pression

En bas de classement, la situation reste délicate pour plusieurs équipes. Nacional Madeira (22 points), Tondela (20 points) et AVS (11 points) occupent les dernières places après 27 ou 28 matches disputés.