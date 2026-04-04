La 30e journée du championnat d’Espagne de football a débuté vendredi avec la victoire du Rayo Vallecano face à Elche (1-0). Elle se poursuit ce samedi avec plusieurs affiches, dont le choc entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone, leader du classement.

Un premier résultat, des affiches attendues

En ouverture de cette journée, le Rayo Vallecano a pris le dessus sur Elche (1-0), portant son total à 35 points après 30 matches.

Le programme se poursuit samedi avec plusieurs rencontres, notamment Real Sociedad – Levante, Majorque – Real Madrid et Betis Séville – Espanyol Barcelone. En soirée, l’Atlético Madrid accueille le FC Barcelone dans l’un des matches les plus attendus de cette journée.

Dimanche, Getafe affrontera l’Athletic Bilbao, tandis que Valence recevra le Celta Vigo. Le Séville FC se déplacera sur le terrain du Real Oviedo, et Alavés accueillera Osasuna. La journée se conclura lundi avec la rencontre entre Gérone et Villarreal.

Le Barça en tête, le Real en poursuite

Au classement, le FC Barcelone occupe la première place avec 73 points en 29 matches. Le Real Madrid suit avec 69 points, tandis que Villarreal complète le podium avec 58 unités.

L’Atlético Madrid, quatrième avec 57 points, peut se rapprocher du trio de tête en cas de résultat face au leader. Le Betis Séville complète le top 5 avec 44 points.

Une lutte serrée au milieu et en bas de tableau

Plusieurs équipes se tiennent en quelques points au milieu du classement. Le Celta Vigo (41 points) devance un groupe composé de la Real Sociedad, Getafe et l’Athletic Bilbao, tous à 38 points.

En bas de tableau, la situation reste tendue. Elche (29 points), Majorque (28 points), Levante (26 points) et le Real Oviedo (21 points) occupent les dernières places et restent sous pression à l’approche de la fin de saison.