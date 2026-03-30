La Polonaise Iga Swiatek recule à la quatrième place du classement WTA lundi, après son élimination dès le premier tour du WTA 1000 de Miami. Elle cède sa troisième place à Coco Gauff, finaliste à Miami. Aryna Sabalenka domine toujours la hiérarchie, enchaînant les victoires à Indian Wells et Miami.

Elena Rybakina conserve la deuxième place après sa demi-finale en Floride. Jasmine Paolini, 8e, perd un rang au profit d’Elina Svitolina, 7e, qui atteint son meilleur classement depuis octobre 2021. À 18 ans, Iva Jovic gagne une place et établit le meilleur classement de sa carrière, 16e.

Classement WTA au 30 mars 2026 :

Aryna Sabalenka (BLR) 11.025 pts

Elena Rybakina (KAZ) 8.108

Coco Gauff (USA) 7.278 (+1)

Iga Swiatek (POL) 7.263 (-1)

Jessica Pegula (USA) 6.243

Amanda Anisimova (USA) 6.180

Elina Svitolina (UKR) 3.965 (+1)

Jasmine Paolini (ITA) 3.907 (-1)

Victoria Mboko (CAN) 3.531

Mirra Andreeva (RUS) 3.121

Sinner remonte face à Alcaraz

Dans le classement ATP, l’Italien Jannik Sinner progresse lundi, après sa tournée américaine ponctuée par les victoires à Indian Wells et Miami. Il se rapproche de Carlos Alcaraz, éliminé dès le troisième tour à Miami, mais l’Espagnol reste leader avec 13.590 points.

Alexander Zverev reprend la troisième place, devançant Novak Djokovic, forfait à Miami pour blessure à l’épaule et absent à Monte-Carlo. Jiri Lehecka, finaliste à Miami, grimpe de huit rangs et signe son meilleur classement à 24 ans, 14e.

Classement ATP au 30 mars 2026 :

Carlos Alcaraz (ESP) 13.590 pts

Jannik Sinner (ITA) 12.400

Alexander Zverev (GER) 5.205 (+1)

Novak Djokovic (SRB) 4.720 (-1)

Lorenzo Musetti (ITA) 4.265

Alex De Minaur (AUS) 4.095

Félix Auger-Aliassime (CAN) 4.000 (+1)

Taylor Fritz (USA) 3.870 (-1)

Ben Shelton (USA) 3.860

Daniil Medvedev (RUS) 3.610