Le champion olympique tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui a remporté la médaille d’or du 500 yards nage libre lors de la finale du championnat universitaire américain de natation (NCAA). Il a signé un temps de 4:06.56, améliorant son record personnel.

Son compatriote Ahmed Jaouadi a pris la deuxième place de cette même épreuve, décrochant la médaille d’argent avec un chrono de 4:06.90.

Un duel tunisien au sommet

La finale du 500 yards a été marquée par une forte présence tunisienne. Hafnaoui a dominé la course en établissant une nouvelle référence personnelle, tandis que Jaouadi s’est maintenu dans le sillage du vainqueur jusqu’à l’arrivée. Les deux nageurs confirment ainsi leur régularité à ce niveau de compétition universitaire.

Des performances confirmées sur 1650 yards

Deux jours avant cette finale, les deux athlètes s’étaient déjà illustrés sur l’épreuve du 1650 yards. Ahmed Jaouadi avait décroché la médaille d’or en 14:10.03, battant l’ancien record détenu par l’Américain Bobby Finke.

De son côté, Ayoub Hafnaoui avait terminé à la quatrième place avec un temps de 14:22.64, confirmant sa compétitivité sur les longues distances.

Des résultats dans la continuité

Ces performances s’inscrivent dans une dynamique déjà observée en février dernier. Lors du championnat universitaire du Sud-Est des États-Unis, Jaouadi avait remporté l’or, tandis que Hafnaoui avait décroché le bronze dans la même épreuve.

Ces résultats successifs traduisent une présence constante du duo tunisien au plus haut niveau universitaire américain.