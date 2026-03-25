Le tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 débute ce mardi 25 mars et se poursuivra jusqu’au 31 mars. Cette phase concerne les 12 nations les moins bien classées au classement FIFA, engagées dans des confrontations à élimination directe.

Ces matches aller-retour permettront de désigner six équipes qualifiées pour la phase de groupes, où elles rejoindront 42 sélections déjà exemptées. Le tirage au sort de ce tour préliminaire a été effectué le 13 janvier 2026.

Un programme étalé sur trois jours

La première rencontre oppose l’Érythrée à l’Eswatini, mardi à 15h00.

Mercredi, deux affiches sont au programme : Djibouti face au Soudan du Sud (14h00), puis Seychelles contre Lesotho (15h00).

Jeudi, trois rencontres complètent ce premier acte : Tchad – Burundi et Somalie – Maurice (14h00), avant Sao Tomé-et-Principe – Éthiopie (17h00).

Un format aller-retour

Les rencontres se disputent en matches aller-retour. Le match aller se joue sur le terrain de l’équipe la moins bien classée (chapeau 2).

À l’issue de cette phase, les six vainqueurs accéderont à la phase de groupes, programmée entre septembre et novembre 2026.

Cap sur la phase finale en Afrique de l’Est

La phase finale de la CAN 2027 se déroulera en Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, entre juin et juillet 2027.