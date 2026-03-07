Le Centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs (CAPJC) organise, en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann, une session de formation intitulée « Climat et géopolitique » du 25 au 27 mars 2026 à Sfax. Les journalistes intéressés ont jusqu’au lundi 16 mars 2026 à midi pour déposer leur candidature.

Destinée aux journalistes, femmes et hommes, issus des médias nationaux, régionaux, associatifs et indépendants, cette formation de trois jours vise à outiller les professionnels de l’information pour décrypter les entrecroisements entre les enjeux environnementaux et les recompositions géopolitiques mondiales.

Selon les canaux officiels du CAPJC, elle s’inscrit dans le contexte des grandes transformations du système international, où le climat redessine la carte des conflits et des alliances.

Le programme abordera six axes stratégiques, notamment la compréhension des nouveaux rapports de force mondiaux, l’analyse des tensions au Moyen-Orient, ainsi que l’impact du changement climatique sur la souveraineté nationale. Les participants se pencheront également sur la géopolitique de la transition énergétique et sur les défis posés par l’intelligence artificielle en matière de sécurité et de communication.

Cette session s’inscrit dans le programme de formation du CAPJC pour l’année 2026 et répond à la nécessité d’accompagner les journalistes dans l’analyse des transformations systémiques où s’entrecroisent les crises climatiques, les tensions politiques et les mutations économiques.

Les journalistes souhaitant participer sont invités à envoyer leur dossier de candidature, dont la composition est détaillée sur la page Facebook du CAPJC, à l’adresse électronique suivante : formation@capjc.tn.