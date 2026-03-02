Le vernissage de la première exposition du 16e Mois national des arts plastiques a lieu samedi 28 février au Centre national d’art vivant (CNAV)- “Maison des Arts du Belvédère”, de Tunis.

Organisée par l’Union des Artistes Plasticiens Tunisiens (UAPT) en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles, cette manifestation se poursuivra jusqu’au 15 mars 2026.

Plusieurs expositions sont programmées dans différents espaces culturels de la capitale, notamment au Palais Kheireddine le 7 mars, à la galerie des Arts Ben Arous le 11 mars et à la galerie Yahia au Palmarium le 14 mars.

Le Mois national des arts plastiques réunit chaque année des artistes plasticiens autour d’expositions ouvertes au public.

Les expositions réuniront des œuvres réalisées sur divers supports et selon différentes techniques artistiques, notamment la peinture, la sculpture et d’autres formes d’expression visuelle contemporaine.