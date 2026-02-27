Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mondher Belaid et la ministre des affaires culturelles Amina Srarfi ont présidé, mercredi 25 février 2025, la 4ème édition de la soirée ramadanesque “Fawanis- Culture universitaire”, dans le gouvernorat de Sfax.

La soirée ramadanesque “Fawanis – Culture universitaire”, qui se tient du 20 février au 15 mars 2026, comprend un volet musical, cinématographique et théâtral, des expositions et des rencontres littéraires destinées aux étudiants dans plusieurs foyers universitaires et centres culturels universitaires à travers le pays, ainsi que des activités culturelles dans les espaces relevant du ministère des affaires culturelles.

A la cité universitaire Ali Nouri à Sfax, les deux ministres ont assisté à un spectacle musical intitulé “Farha” de l’institut national de musique et de danse de la région, qui s’inscrit dans le cadre de la dynamique culturelle au sein des offices des œuvres universitaires, a souligné un communiqué publié par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ils ont également pris part à un repas d’Iftar avec les étudiants de la cité universitaire Ali Nouri et auditionné les préoccupations des étudiants concernant la qualité des repas et les services fournis, en particulier pendant le mois de Ramadan.

Par ailleurs, le ministre de l’enseignement supérieur et la délégation l’accompagnant ont visité une exposition des créations estudiantines au centre universitaire d’animation culturelle et sportive de Sfax.

À cette occasion, le ministre de l’enseignement supérieur a été reçu par le gouverneur de Sfax et les cadres régionaux au siège du gouvernorat.

Les questions relatives au développement des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des œuvres universitaires et des activités culturelles dans la région ont été passées en revue.