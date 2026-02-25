Le concours francophone d’illustration sonore Prix RFI Instrumental a ouvert les candidatures de sa 10e édition, marquée par la reconduction d’un Prix spécial Afrique destiné aux candidats résidant sur le continent.

Organisé par RFI Instrumental en partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel (INA, France), l’Institut français dans le cadre du programme « Création Africa », ainsi qu’avec Adobe et Aprim Publishing, le concours s’adresse aux professionnels et aux passionnés de montage musical à l’image issus de l’espace francophone (ex : les monteurs, mixeurs, illustrateurs sonores, réalisateurs, compositeurs, sonorisateurs…etc.).

Seules les candidatures à titre individuel seront acceptées, toute candidature en groupe étant proscrite.

Le Prix spécial Afrique, remis par l’Institut français, récompensera le meilleur candidat résidant sur le continent. Il comprend une formation à l’INA, le logiciel GRM Tools II et une résidence artistique dans un pays africain.

Le lauréat du premier prix recevra une dotation financière. Le premier finaliste bénéficiera d’un stage de formation professionnelle à l’INA intitulé « Le mastering : finaliser une production musicale ». Le deuxième finaliste obtiendra un an d’abonnement à Adobe Creative Cloud et le troisième finaliste une licence GRM Tools Complete II fournie par l’INA.

Les inscriptions sont ouvertes du 16 février au 13 mars 2026, avec une clôture fixée au 13 mars.

La pré-sélection des dix finalistes se déroulera du 16 au 27 mars. Les vidéos à sonoriser leur seront transmises le 30 mars, pour une remise des projets attendue le 13 avril à 17h.

Les modalités complètes sont détaillées dans un communiqué publié par l’Institut français de Tunisie (IFT).