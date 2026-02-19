À Zurich, la FIFA a publié, jeudi, son Rapport annuel « TAS et Football 2025 », qui confirme la place dominante du football dans le contentieux sportif international. Selon ce document, 77 % des affaires examinées en 2025 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) concernaient le football.

Le football, principal pourvoyeur de litiges

Le rapport dresse un panorama des activités liées aux recours déposés contre les décisions de la FIFA devant le TAS. Il propose également une vision plus large des procédures d’arbitrage liées au football conduites par cette juridiction durant l’année écoulée. L’instance internationale souligne ainsi le rôle central du TAS dans la résolution des différends au sein du football mondial.

Cette publication, désormais dans sa quatrième édition, vise à documenter de manière régulière l’évolution du contentieux et à améliorer la compréhension des mécanismes d’arbitrage sportif. Elle compile des données issues des appels contre les décisions de la FIFA, mais aussi des arbitrages impliquant d’autres acteurs du football.

Un éclairage sur la jurisprudence récente

Le document inclut aussi un aperçu des principales décisions rendues par le TAS ainsi que par le Tribunal fédéral suisse, juridiction compétente pour examiner les recours contre les sentences arbitrales internationales basées en Suisse. Ces analyses sont extraites des rapports trimestriels de la FIFA consacrés aux décisions du TAS liées au football.

L’objectif est de mettre en évidence les tendances jurisprudentielles et les points de droit majeurs ayant marqué l’année 2025, offrant ainsi aux acteurs du football une lecture structurée de l’évolution du cadre juridique.

Le TAS, instance clé des recours contre la FIFA

Conformément à l’article 49 des Statuts de la FIFA, le TAS est l’autorité habilitée à examiner les recours contre les décisions finales prises par les organes de la fédération internationale. Ce mécanisme garantit l’intervention d’une juridiction arbitrale indépendante lorsque ces décisions sont contestées.

Les parties susceptibles de saisir le TAS sont nombreuses : associations membres, confédérations, clubs, joueurs et joueuses, officiels, entraîneurs ou agents. Ce système vise à assurer un règlement impartial des litiges dans un environnement sportif globalisé et juridiquement complexe.