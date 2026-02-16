[Tunis, Tunisie],[16 février 2026] — OPPO a dévoilé aujourd’hui les derniers ajouts à sa gamme A avec le lancement de la série OPPO A6 5G, comprenant les modèles A6 5G et A6x 5G. Conçue pour offrir une fiabilité au quotidien, la série OPPO A6 5G allie une autonomie durable, des performances fluides tout au long de la journée et un design inspiré des modèles phares, garantissant une expérience sans faille qui suit le rythme de la vie quotidienne.

« Chez OPPO, nous pensons que tout le monde devrait avoir accès à une technologie de pointe », a déclaré Eason Xu, responsable du marketing produit chez OPPO. « La série A6 5G offer une expérience digne d’un produit phare à tous les segments. Avec des batteries de grande capacité et des processeurs de pointe dans leur gamme de prix, cette série garantit une utilisation quotidienne et un divertissement fluides. »

La série OPPO A6 5G offre des performances exceptionnelles en matière d’autonomie pour une utilisation tout au long de la journée. Le modèle A6 5G est équipé d’une batterie d’un e capacité exceptionnelle de 7 000 mAh, tandis que le modèle A6x 5G dispose d’une batterie de 6 100 mAh.

Conçues pour une fiabilité à long terme, ces batteries ultra-puissantes conservent plus de 80 % de leur capacité d’origine après 1 800 cycles de charge, ce qui permet une utilisation typique d’une autonomie qui tient plus d’une journée pendant plus de cinq ans.

En complément des batteries haute capacité, la technologie OPPO Flash Charge garantit une recharge plus rapide et plus efficace. L’A6 5G prend en charge la technologie SUPERVOOC™ Flash Charge 45 W, tandis que l’A6x 5G prend en charge la technologie SUPERVOOC™ 15 W, offrant ainsi une recharge rapide et fiable à un plus grand nombre d’utilisateurs.

La série OPPO A6 5G est équipée d’une batterie ultra-puissante pouvant atteindre 7 000 mAh.

Des performances de pointe associées à une intelligence adaptative

Les OPPO A6 5G et A6x 5G sont équipés de la plateforme mobile MediaTek Dimensity 6300, qui offre une amélioration des performances de 10 % par rapport à la génération précédente.

Pour maintenir des performances fluides, l’A6 5G est équipé du système SuperCool VC, qui combine une chambre à vapeur de 3 900 mm² avec du graphite expansé et une distribution optimisée de la chaleur afin de réduire les points chauds et d’améliorer le confort, en particulier lors des jeux en mode paysage.

Grâce au système SuperCool VC, l’OPPO A6 5G garantit des performances fluides pour le travail et les loisirs

Les performances de jeu sont encore améliorées par AI GameBoost, qui optimise l’efficacité grâce à la planification propriétaire d’OPPO, soutenue par un contrôle thermique basé sur le cloud et le moteur NewFast pour des fréquences d’images stables et une utilisation plus intelligente de l’énergie. Le mode Splash Touch, rendu possible par un algorithme tactile amélioré, atteint un taux de réussite tactile de 94 %, même en présence d’humidité ou de sueur.

En matière de connectivité, AI LinkBoost 3.0 équipe toute la série d’une antenne surround à 360° et d’une sélection de réseau AI adaptative, garantissant des connexions stables et haut débit dans les environnements encombrés ou à faible signal, tout en donnant la priorité aux performances des applications actives.

Une fluidité totale pour une utilisation quotidienne

Équipée du système d’exploitation ColorOS 15, la série OPPO A6 5G offre une expérience fluide et réactive grâce au moteur de rendu lumineux. Basé sur une technologie d’animation parallèle interruptible et optimisé pour le matériel de la série A, il garantit des mouvements fluides et cohérents, même lors d’interactions rapides. Associé au moteur Trinity, le système équilibre les performances et l’efficacité énergétique pour une stabilité durable.

L’expérience est améliorée par un écran ultra-lumineux de 120 Hz, qui rend le défilement, le balayage et la visualisation nettement plus fluides, avec des images claires et éclatantes dès le premier contact.

Une durabilité ultime pour une vie en mouvement

La série OPPO A6 5G est conçue pour offrir une durabilité exceptionnelle et une expérience quotidienne sans souci. Certifié par SGS avec les indices IP66, IP68 et IP69, l’A6 5G résiste à de puissants jets d’eau, à une immersion dans 1,5 mètre d’eau pendant 30 minutes et à une exposition à de l’eau chaude jusqu’à 85 °C.

Au-delà de sa résistance à l’eau, la série dispose d’un châssis monocoque dont les composants clés sont scellés à l’aide de mousse et d’adhésif protecteurs, offrant une résistance à 18 types de liquides, y compris l’eau douce, les déversements domestiques et les éclaboussures de boissons, pour des performances fiables dans l’utilisation quotidienne.

Design élégant et haut de gamme avec plusieurs options de couleurs

Avec un profil fin de 8,61 mm et un poids maximal de 216 g, la série OPPO A6 5G adopte un design inspiré des modèles phares, avec un module Deco raffiné pour un look moderne et haut de gamme. L’OPPO A6 5G est disponible en bleu saphir et or aurore, tandis que l’OPPO A6x 5G est disponible en bleu glacier et violet prune.

Disponibilité

La série OPPO A6 5G sera disponible dans les principaux points de vente à partir du 12 février. L’OPPO A6 5G sera proposé au prix de vente conseillé de 1199 TND, tandis que l’OPPO A6x 5G sera disponible au prix de vente conseillé de 699 TND, offrant une expérience smartphone sécurisée et fiable pour un usage quotidien.