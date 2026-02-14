La cheffe du service de rhumatologie à l’Institut Mohamed Kassab d’orthopédie Wafa Hamdi, a mis en garde contre les idées reçues concernant les effets nocifs des médicaments pour les maladies osseuses, articulaires et les inflammations chroniques pendant la grossesse.

Elle a affirmé que les patientes peuvent mener une vie normale, procréer, allaiter et poursuivre leur traitement en même temps, car les recherches scientifiques ont démontré que plusieurs médicaments ont évolué et non plus d’impact sur la grossesse.

Hamdi a indiqué dans une déclaration à la correspondante de TAP à Manouba, au cours d’une journée portes ouvertes au service de rhumatologie de l’Institut Kassab ayant pour thème “Douleurs osseuses et articulaires et maternité” que la seule menace provient de l’utilisation de médicaments, de compléments alimentaires ou de remèdes à base de plantes sans consulter un médecin .

Elle a précisé que plusieurs patientes du service ayant bénéficié d’un suivi médical ont réussi leur grossesse sans complications, après avoir contrôlé les inflammations de manière efficace et sécurisée.

Dans ce contexte, Hamdi a affirmé que les douleurs articulaires et dorsales sont très courantes pendant la grossesse, touchant plus de 50 pc des femmes enceintes au cours du troisième trimestre, environ 40% de femmes au cours du deuxième trimestre, et entre 10 et 20 pc au cours du premier trimestre.

“Cette situation peut se compliquer davantage pour les patientes atteintes d’inflammations articulaires chroniques en cas de perturbation du traitement pendant la grossesse” a-t-elle ajouté.

Au cours de cette journée porte ouvertes, un grand nombre de femmes ont bénéficié de consultations gratuites et d’ateliers de sensibilisation sur les médicaments qui peuvent être utilisés sans nuire au fœtus, ainsi que d’exercices de kinésithérapie à pratiquer pendant la grossesse pour soulager les douleurs et prévenir leur apparition.

Ces consultations ont été assurées par 18 médecins spécialistes en rhumatologie et en gynécologie- obstétrique, ainsi que 15 physiothérapeutes, sages-femmes et aides-soignantes avec la participation d’environ 100 femmes au cours de cette journée, qui a été organisée par le service de Rhumatologie en collaboration avec le service de gynécologie- obstétrique de l’hôpital Charles Nicolle, sous la tutelle du ministère de la santé et de la direction régionale de la santé à Manouba.

Il convient de rappeler que le service de rhumatologie de l’Institut Kassab a une capacité d’accueil de 15 lits. L’hôpital a fourni plus de 10 mille consultations externes en 2025 et 800 consultations dans le cadre de l’hôpital de jour.

Il est doté d’une unité spécialisée pour les enfants, qui est dirigée par 6 médecins hospitalo- universitaires.