Depuis fin janvier 2026, plusieurs provinces du nord-ouest du Maroc — notamment Larache, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane — ont été frappées par des inondations importantes après des pluies exceptionnelles et la crue du fleuve Loukkos provoquée par des pluies soutenues et le débordement progressif du barrage d’Oued El Makhazine. Les autorités ont officiellement classé ces communes en “zones sinistrées” pour activer les mécanismes de soutien et d’indemnisation pour les populations affectées.

Évacuations et gestion des populations

Face au risque hydrologique accru, plus de 150.000 personnes ont été évacuées ou déplacées en prévention dans les provinces les plus exposées, notamment autour de Ksar El Kébir et du bassin du Loukkos. Les opérations ont mobilisé les services de secours, l’armée, ainsi que l’ouverture de centres d’hébergement pour les sinistrés.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé l’activation d’un dispositif sécurisé pour le retour progressif des habitants évacués dans les zones sinistrées, conditionné à la restauration des services essentiels (eau, électricité, routes, etc.).

Aides financières et soutien aux territoires

Le gouvernement marocain a alloué environ 330 millions de dollars (soit environ 3 milliards de dirhams) pour un plan d’aide destiné aux régions sinistrées : réparation des infrastructures, soutien aux ménages, reconstruction des logements et aides aux agriculteurs et petits entrepreneurs touchés par les crues.

Impacts humains et matériels

Les médias rapportent que les inondations ont causé des déplacements massifs de population, avec des quartiers inondés et des fermetures de routes dans plusieurs zones rurales et urbaines du nord. Bien que le bilan humain précis reste à actualiser côté marocain pour ces 48 h, des médias internationaux avaient indiqué précédemment plusieurs morts dus à des crues rapides dans certaines provinces (notamment quatre personnes dont trois enfants selon un précédent bilan attribué à la tempête Marta).

Amélioration des conditions et prochaines étapes

Avec l’amélioration des conditions météorologiques récentes, les autorités poursuivent les opérations de nettoyage des débris, la réouverture d’infrastructures et l’organisation d’un retour sécurisé et progressif des habitants dans les zones sinistrées, sous contrôle des autorités locales et nationales.