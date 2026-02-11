Les quarts de finale de la Coupe d’Italie ont livré l’essentiel de leur verdict avec trois qualifiés pour le dernier carré et une affiche encore en cours entre Bologne et la Lazio Rome.

L’Inter Milan a ouvert le bal en dominant le Torino (2-1) le 4 février, validant son billet pour les demi-finales. Le lendemain, l’Atalanta Bergame a créé la surprise en infligeant un lourd revers à la Juventus Turin (3-0), confirmant sa solidité dans les compétitions à élimination directe.

Mardi 10 février, le duel entre Naples et Côme a été le plus indécis. Accrochées (1-1) au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont départagées aux tirs au but, où Côme s’est montré plus adroit (7-6), arrachant une qualification précieuse.

La dernière rencontre des quarts oppose ce mercredi 11 février Bologne à la Lazio Rome pour compléter le tableau des demi-finales.

Résultats des quarts de finale

4 février : Inter Milan – Torino 2-1

5 février : Atalanta Bergame – Juventus Turin 3-0

10 février : Naples – Côme 1-1 (6-7 tab)

11 février : Bologne – Lazio Rome (en cours)

Les affiches des demi-finales seront connues à l’issue du dernier quart.